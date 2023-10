Um 14.47 Auer sinn tëscht dem Heischtergronn an Eschduerf en Auto an e Bus net laanschtenee komm.

Eng Persoun ass dobäi verwonnt ginn.

Eng Stonn drop war et eng Kollisioun tëscht engem Auto an engem Camion op der Streck tëscht Gonnereng a Jonglënster, och hei gouf et ee Blesséierten.