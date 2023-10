E Samschdeg géint 15 Auer huet en Automobilist tëscht Kielen an Nouspelt no enger Lénkskéier d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer.

En ass op der rietser Säit vun der Strooss ofkomm, duerch en Zong gefuer an huet sech doropshin iwwerschloen, fir dann um Daach un d'Halen ze kommen.

De Chauffer koum mat liichte Blessuren an d'Spidol. De Materialschued ass héich.

Spéider sollt sech no engem Test erausstellen, dass de Chauffer ënner Alkohol- an Drogenafloss stoung. Am Spidol krut den Automobilist du säi Fürerschäin ofgeholl.

Um Helperknapp da géint 17.30 Auer en Zeie gemellt, dass en Auto am ZickZack ënnerwee wier. Um Rouscht a Richtung Colmer-Bierg konnt d'Police den Auto stoppen. De Chauffer hat ze vill gedronk, woufir e protokolléiert gouf.