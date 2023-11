D'Stad Lëtzebuerg organiséiert fir hir Bierger Informatiounsversammlungen zum Thema "Preventioun bei Héichwaasser".

Mëtt Juli 2021 koum et no villen an zolitte Reeschaueren zu schroen Iwwerschwemmungen uechter dat ganzt Land. Sou och an der Stad Lëtzebuerg. Vill Quartiere stoungen ënner Waasser. Betraff war zum Beispill d'Place Dargent.

D'Stad Lëtzebuerg organiséiert vun en Dënschdeg 21. November 2023 un an nach bis de 5. Dezember Informatiounsversammlunge fir hir Bierger. Et geet ëm d'Preventioun bei Héichwaasser.