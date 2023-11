Rout Linne wieren iwwerschratt ginn, esou d'OGBL-Presidentin Nora Back e Freidegmoien op enger Pressekonferenz, bei där et ëm de Koalitiounsprogramm goung.

Et wier e Programm, deen an den Ae vum OGBL haaptsächlech un déi Räich géif denken an deen op ville Punkten haaptsächlech d'Wirtschaft an d'Betriber stäerke géif. Queesch duerch de Programm géif sech eng liberal Approche zéien. Den onofhängege Gewerkschaftsbond bedauert, datt villes nach vag oder onkloer wier.

D'Nora Back huet ënnert anerem betount, datt d'Tripartite net benotzt dierft ginn, fir den Index ze manipuléieren. Den OGBL bedauert, datt keng strukturell Erhéijung vum Mindestloun virgesi wier an datt d'Steierpolitik vun der CSV-DP-Regierung net a Richtung vun enger Gerechtegkeet géif goen. Allgemeng wier de Leit virun de Wale vill versprach ginn, ma elo géif sech weisen, datt haaptsächlech d'Betriber an déi Leit mat den héije Revenue profitéiere géifen.