E war ugekënnegt an en ass och enger éischter liichter Versioun vun e Freideg op e Samschdeg erofkomm, déi éischt Schnéiflacke fir dëse Wanter.

D'Temperaturen uechter d'Land leien tëscht 0 Grad zu Reiler a 4 Grad zu Réimech. Schonn e Freideg den Owend huet et am Éislek plazeweis ugefaange liicht ze schneien. Och um Samschdeg de Moie war et e Mix aus Schnéireen a Schnéi, deen erofkomm ass. Dat ass deels duergaangen, fir dass een e liichte wäisse Flom konnt gesinn.

Am Nomëtteg klammen d'Temperature bis op maximal 6 Grad.

An der Nuecht op e Sonndeg geet et dann och weider mat de Schaueren, déi uechter d'Land als Reen erofkommen, an iwwer 500m nees als Schnéireen oder Schnéi.

Schnéi um Méindeg och soss iwwer Land

Fir e Méindeg gesäit et da schonn e bëssen anescht aus. Virun allem am Laf vum Moie muss een hei uechter d'Land mat Schnéi an dann och glate Stroosse rechnen. D'Schnéifallgrenz läit dann éischter bei 300 bis 400 Meter. Et sinn 1 bis 4cm Schnéi méiglech. Spéider geet dat Ganzt dann awer a Reen iwwer.

