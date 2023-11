En Dënschdeg de Moien hat d'Ëmweltschutzorganisatioun op eng Maniff an d'Stad invitéiert.

"Stop Drilling, Start Paying" - Dat stoung op de Banderolle vu Greenpeace, déi en Dënschdeg de Moie virum Ëmweltministère eng Aktioun lancéiert hunn am Virfeld vun der Weltklimakonferenz. D'COP28 fänkt dësen Donneschdeg an de Vereenten Arabeschen Emiraten un, fir genee ze sinn zu Dubai. Wat kann ee sech iwwerhaapt nach vun dëse Klimakonferenzen erwaarden? D'Annick Goerens huet op der Stater Gare de Bols bei de Leit gefillt a mat engem Vertrieder vun Greenpeace geschwat.

An fir et kuerz ze maachen: d'Leit sinn net därmoossen optimistesch, wat d'Resultat vun dësen groussen Klimakonferenz ugeet:

"Ech fannen dat net verkéiert, mee dat missten d'Länner sech och drun halen an déi Grouss och matmaachen,"esou eng Person, déi mer befrot hunn.

"Jo dat wäert näischt bréngen", sot eng weider Persoun, déi eis op Nofro hinn och confirméiert huet, datt si éischter pessimistesch agestallt ass.

"Cela devrait servir à quelque chose, mais je pense que dans notre société ça sert pas à grande chose, parce que si les grandes entreprises ne prennent pas de décisions, nous on peut rien faire," war dann eng weider Meenung.

"Oui j'espère aussi, mais je m'en doute fort," weist da kloer, datt d'Hoffnung zwar nach do ass, d'Zweiwel se awer begleeden.

© Tim Morizet

Greenpeace gesäit dat ganz änlech an huet d'Zweiwel, wat d'Ambitiounen ugeet, déi sech op der COP gesat ginn. Trotzdeem misst een optimistesch sinn, sou den Frédéric Meyes, Campaigner fir Greenpeace.

"C'est de nouveau la même chose. Est-ce que les promesses vont être tenues. C'est la grande question... et on l'espère on tout cas, parce que des populations souffrent très clairement de ce changement climatique. Et il faut pouvoir accompagner tout le monde dans cette transition vers un monde décarbonée."

Wichteg wier, dass och d'Lëtzebuerger Regierung de Message weidergëtt, dass ee misst ophalen, weider no Gas a Pëtrol ze bueren, an ee misst ufänken, ze kompenséieren. An zwar genuch.

"A la COP27 on a mis en place ce fonds, le "Lost-and-Damage-Fund", comme on l'appelle en anglais. Mais il n'est pas encore réellement effectif. Donc à cette COP il y aura des discussions pour savoir qui va payer quoi. Les montants qui sont évoqués pour le moment sont quand même pas très élevés par rapport aux dégats qui sont causés".

© Tim Morizet

Greenpeace hofft natierlech, dass hire Message bei der Regierung ukënnt a si wënsche sech zu dem Sujet och eng Entrevue mat de Responsabelen aus dem Ëmweltministère, sou de Frédéric Meyes.