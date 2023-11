Duerch d’Upassung vum Steierbarème u 4 Indextranchen op den 1. Januar géingen déi ënnescht Revenuen a Prozenter ausgedréckt am meeschten entlaascht ginn.

An Euroen ausgedréckt wieren et méi héich Revenuen, mee vun engem Brutto-Joresgehalt vun 150.000 Euro un ass de Montant, deen ee méi am Netto huet quasi plafonéiert. Donieft gi Leit an der Steierklass 1A, also gescheete Leit oder Wittmänner a Wittfraen, och liicht méi entlaascht ewéi Jonggesellen aus der Steierklass 1.

Ënnert anerem dat kann ee graff resuméiert aus de Beispiller erausliesen, déi de Finanzminister Gilles Roth en Donneschdeg de Moien der Chamberfinanzkommissioun presentéiert huet an duerno verëffentlecht goufen.

Ee Beispill weist, datt eng Koppel mat 2 Kanner an engem Brutto Joresgehalt vu 75.000 Euro, duerch d’Upassung vum Barème iwwert ee Joer 784 Euro manner Steieren op hire Salairë géing bezuelen, wat engem Minus vu ronn 15% entsprécht. Fir eng Koppel mat engem Kand an engem Joresgehalt vun 125.000 Euro wier et e Minus vu ronn 11% an an Euroen ausgedréckt bal 2.200 Euro méi am Netto.

Ze betounen ass, datt déi Beispiller sech eleng op Salairë bezéien. Se droe weder anere steierleche Mesurë Rechnung, nach anere Revenuen, déi ee kritt. Wéi vill Netto all eenzel Persoun Enn d’nächst Joer wäert gehat hunn, ka vu Fall zu Fall variéieren.

De Gilles Roth huet en Donneschdeg de Moien deklaréiert, d'Zil wier et de Barème op Dauer ganz un d'Inflatioun unzepassen.