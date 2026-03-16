RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Basketballspillerin an den USAEhis Etute an Oregon bei der March Madness dobäi

RTL Lëtzebuerg
D'Lëtzebuerger Nationalspillerin Ehis Etute wäert mat Oregon bei der March Madness dobäi sinn.
Update: 16.03.2026 07:11
© Oregon Ducks

Bei dësem gréisste College-Tournoi an den USA spillen déi 68 stäerksten Ekippe géinteneen. All Match ass eng kleng Finall, nëmmen de Gewënner vun all Ronn kënnt an den nächsten Tour. D’Oregon Ducks hunn des Saison 22 Matcher gewonn an 12 Matcher verluer.

D’Ehis Etute konnt sech am Laf vun der Saison ëmmer méi staark beweisen, si koum am Schnëtt op 12,6 Punkten an 8,9 Rebounds pro Match. Mat zum Deel ganz staarke Matcher huet d’Nationalspillerin och medial Opmierksamkeet op sech gezunn.

Beim March-Madness-Tournoi huet d’Etute elo d’Méiglechkeet, hir Qualitéiten op enger grousser Bün ze weisen. Géigner vun Oregon ass den 20. Mäerz Virginia Tech.

Isa Hämäläinen a Colorado och dobäi

Eng weider Lëtzebuergerin wäert beim March Madness dobäi sinn. D’Isa Hämäläinen spillt säit dëser Saison bei de Colorado Buffaloes, stoung awer bis elo kaum um Terrain bei der Ekipp. Colorado wäert am éischten Tour géint Illinois spillen.

Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.