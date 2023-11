En Donneschdegowend gouf et op der Stater Gare e gréissere Policeasaz, bei deem d'Gare och evakuéiert gi war.

Et gouf e Sécherheetsperimeter ageriicht, wat natierlech och zur Folleg hat, dass et gréisser Perturbatiounen am Trafic gouf, sou z.B. och bei den Zich, déi net méi an d'Gare erafuere konnten.

Bommenalarm op der Stater Gare (30.11.23)

Vun der Police krute mer d'Informatioun, dass wuel e suspekte Pak am Fundbüro ofgi gouf. Spéider sollt sech erausstellen, dass et sech heibäi ëm eng Zort "Übungsmunitioun" gehandelt huet. Et géif awer keng Gefor méi bestoen a géint 19.39 Auer ass d'Gare nees opgaangen. De Service Deminage vun der Arméi war op d'Plaz geruff ginn.