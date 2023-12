Wéi de Parquet e Freideg de Moie matdeelt, gouf am Kontext vum Bommenalarm en Donneschdeg op der Stater Gare eng Persoun festgeholl.

De Beschëllegten hat en Donneschdeg den Owend e verdächtege Pak bei den Informatiounsguichete vun den CFL op der Gare an der Stad ofgestallt.

Am Pak ware Géigestänn, déi an de Justiz-Beräich Waffen a Munitioun fale wéi Übungsgranaten an aner militäresch Géigestänn.

De 40 Joer ale Mann kënnt e Freideg de Moie virun den Untersuchungsriichter. Bis en Urteel vum Geriicht steet, gëllt d'Présomption d'innocence.

D'Stater Gare war en Donneschdeg den Owend gutt dräivéierel Stonn gespaart, nodeems e suspekte Pak fonnt gi war. Och de Service Deminage war op d'Plaz geruff ginn.