Den neien Inneminister Léon Gloden huet e Freiden de Moien seng éischt Ried an där Funktioun am groussen Theater an der Stad gehalen.

«Et ass mer eng besonnesch Éier, fir meng éischt offiziell Ried als Inneminister op der Bäerbelfeier vum CGDIS kënnen ze halen», sot den Inneminister Léon Gloden virun engen 300 Pompjeeën.

Zejoert gouf e Rekord vun iwwer 72.000 Asätz gezielt, an et géingen der ëmmer méi ginn, huet de Generaldirekter vum CGDIS Paul Schroeder betount. Dat sinn eng 200 Asätz den Dag. D'Presidentin vum Verwaltungsrot, d’Lydie Polfer huet opgezielt, dass et den Ament 650 haapt- a 4.000 fräiberufflech Pompjeeën am Land ginn. De Rekrutement soll och an Zukunft weidergedriwwe ginn, do ware sech den neie Minister an de Generaldirekter scho mol eens.

[Bärbelendag] Dans le cadre des festivités liées à la Sainte Barbe en présence du Ministre des Affaires intérieures @LeonGloden , une série de récompenses ont été remises à des membres du CGDIS suite à des interventions hors du commun. plus d'infos: https://t.co/GEjc3Xb2Qh pic.twitter.com/5V8xHmSHut — CGDIS (@CGDISlux) December 1, 2023

Déi zwee hate scho virun Deeg en éischten Austausch. Fir d’Securisten wëllt een op Kontinuitéit sëtzen, besonnesch wat den nationale Sécherheetsplang (PNOS) concernéiert. Dëse leeft bis 2026 a gesäit ënner anerem vir, dass iwwerall am Land soll bannt 15 Minutten Hëllef op der Plaz sinn. Ma souwuel de Generaldirekter, wéi och de Léon Gloden hu schonn Iddien, wéi d’Zukunft vum CGDIS soll ausgesinn.

Een Uleies vum Generaldirekter Paul Schroeder ass, dass d’Zesummenaarbecht mam Gesondheetssecteur soll verbessert ginn. "Ëmmer nach fuere mer vill Asätz, wou d’Leit Hëllef brauchen, wat awer net direkt medezinesch Noutfäll sinn", huet de Paul Schroeder ënnerstrach. Och den Téléalarm misst iwwerschafft ginn. Dëse géing dem CGDIS net, wéi ugangs ugeduecht, manner Aarbecht maachen, mee méi.

Dass Lëtzebuerg rezent vu gréisseren Naturkatastrophen, wéi ee se aus dem Ausland kënnt, verschount bliwwe wier, wier wuel méi Chance. D’Demande fir am Ausland an esou Fäll ze Hëllefen, géing all Joer an d’Luucht goen. "Europäesch Solidaritéit muss an déi zwou Richtunge goen", sot de Paul Schroeder. Dofir misst och an déi Richtung investéiert ginn.

2. Bärbelendag, haut, am Stater Theater zu Eiere vum @CGDISlux. Den Inneminister @LeonGloden huet dem Personal, de Fräiwëllegen an de Beruffspompjeeën dobäi Merci gesot fir hiren Asaz. pic.twitter.com/4kuoFcQuUA — Ministère des Affaires intérieures (@MAINTLuxembourg) December 1, 2023

Dem Minister Léon Gloden läit da besonnesch drun den nationalen Alert-System am Fall vu Katastrophe weider auszebauen. Bis Mëtt 2024 soll dëse Projet, fir eng Plattform mat allen zoustännegen Acteuren, ofgeschloss sinn.

"Mir wäerte weiderhin am Dialog mat de Gemenge schaffen. Fir all d’Prozeduren ëmzesetzen, dass d’Leit nach besser informéiert sinn, wann eppes geschitt", sou de Léon Gloden.

E weidert Uleies vum Generaldirekter sinn dann nach d’Prozedure vum Brandschutz tëscht Bauhär, CGDIS an de Gemengen, déi sollen acceleréiert ginn. E Projet un deem senger Ëmsetzung och de Minister wäert interesséiert sinn, huet déi nei Regierung sech jo d’Beschleunegung vu sämtleche Prozeduren an hirem Koalitiounsaccord op de Fändel geschriwwen.