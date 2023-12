Dorobber ass sech d'Majoritéit am Gemengerot eens ginn. Déi nächste Woch soll si dann am Inneministère vereedegt ginn.

Zu Gréiwemaacher wäert an Zukunft d'Monique Hermes d'Maacher Märei leeden, dat an der Successioun vum Inneminister Léon Gloden.

Déi 73 Joer al CSV-Politikerin, déi bis ewell Schäffe war, gouf mat de 6 Stëmme vun der Majoritéit géint d'5-Oppositiounsstëmmen e Freideg am Gemengerot zur neier Buergermeeschtesch nominéiert.

D'Liane Felten gëtt iwwerdeem neie Member vum Maacher Schäfferot. Fir d'CSV réckelt den Marc Ury als neie Conseiller an de Maacher Gemengerot no. De Politiker ass 31 Joer al a schafft als Ekonomist am Educatiounsministère.

D'Assermentatioune vun de neie Buergermeeschteren ass déi nächste Woch virum Inneminister Gloden.