Géint 17.30 Auer koum et zu Hesper op der Kräizung bei der Kierch zu engem uergen Accident, deen am Raum fir vill Problemer am Trafic gesuergt huet.

Wéi d'Police confirméiert, wier hei eng Foussgängerin ugestouss ginn. Den Noutdokter war op der Plaz an d'Fra koum schwéier verwonnt an d'Spidol, esou de CGDIS. © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.