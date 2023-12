De Wirtschafts- an och den Aarbechtsminister haten e Méindeg de Moien eng Entrevue mat de Gewerkschaften.

Bei Liberty Steel zu Diddeleng gëtt schonn zanter enger 3 Joer net méi permanent produzéiert. Zanter annerhallwem Joer da guer net méi. D'Salariéeë kréien awer nach all Mount hir Pai. Wou et soll mam Betrib higoen, ass onkloer. De Wirtschaftsminister Lex Delles an den Aarbechtsminister Georges Mischo hu sech e Méindeg mat de Sozialpartner getraff, fir sech e Bild vum Dossier ze maachen.

Ëmmer nach läit d'Produktioun um Site brooch. Trotzdeem ginn déi 160 Salariéen nach op hir Aarbecht, ouni eppes ze schaffen ze hunn. D'Angscht besteet, dass d'Pai bemol kéint ausbleiwen. "Et komme Liquiditéiten op de Site fir Rechnungen an ënner anerem Salairen ze bezuelen, vun deenen een net weess, wou se hierkommen. Mee se kommen", erkläert de Robert Fornieri vum LCGB.

Déi ekonomesch Situatioun vum Liberty Grupp an Europa wier net gutt. De Site zu Lëtzebuerg soll, bis elo, awer net verkaaft ginn. Et géing een awer dru schaffen, prett ze sinn, falls et zu enger Faillite kéim, heescht et vu Gewerkschaftssäit. Dass een dann, sou séier wéi méiglech, en industriellen Acteur fënnt, dee Sue fir Investissementer huet. "Well d’Wierk steet den Ament. Net just well keng Aarbecht do ass. Och well een net déi néideg Autorisatiounen huet, fir ze funktionéieren. Et ass net méi sécher fir d’Leit", seet de Stefano Araujo vum OGBL.

Den Ament gëtt et keng Beweegung am Dossier. Eréischt wann et e Plang fir de Site gëtt, kann een iwwer Mesurë wéi Maintien dans l’emploi schwätzen. D’Zukunft, déi ee fir de Site gesäit, wier awer ouni Liberty Steel, sou de Robert Fornieri. "Et kann een nëmme begleedend Sozialmesurë fannen an enger Phas vun der Transitioun. Eréischt wann en neien Acteur an de Startlächer steet, kann eng Transitioun negociéiert ginn", mengt de Gewerkschaftler.

Den Echange mat de Minister wier zefriddestellend gewiescht, soen d'Gewerkschaftler. De Lex Delles huet ënnerstrach, dass d'Regierung net kéint reagéieren, esou laang kee Plang fir d'Zukunft géing virleien. "Mir brauchen en Engagement vun der Entreprise, wat viabel ass, fir och ze wëssen, wat eng Regierung ka maachen. Sief et iwwer Investitiounen oder aner Moyenen", huet de Wirtschaftsminister betount. Souwuel hien, wéi och den Aarbechtsminister Georges Mischo, hu betount, dass een un enger Aktivitéit um Site zu Diddeleng wéilt festhalen an d’Aarbechtsplazen erhalen.