"Spark25"
Groussen Exercice fir Noutfäll um Fluchhafen
Um Samschdeg gouf d’Noutfallübung “SPARK25” duerchgefouert, fir Noutprozeduren ze testen an internationalen Sécherheetsnormen ze entspriechen.
Beim Zenario goung et ëm eng Evakuatioun vu Passagéier a Blesséierten aus engem Fliger an engem Gefier, souwéi ëm medezinesch Hëllef um Site. Iwwer 200 Leit hunn deelgeholl.
D’Übung huet den normale Fluchhafebetrib net beaflosst. Si huet d’Koordinatioun an d’Reaktiounsfäegkeet vun de Rettungsdéngschter getest.
Dës Übung huet Méint Preparatioun verlaangt. Hir Duerchféierung, kuerz no engem rezenten, reellen Incident, war zoufälleg an hat kee Bezuch dozou, sou nach Lux-Airport.
