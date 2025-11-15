Logement an Aménagement mat Claude Meisch a Sam Tanson
E Samschdeg sinn de Logementsminister Claude Meisch an d'gréng Deputéiert Sam Tanson eis Invitéen an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.
Eng Regierung no där anerer probéiert de Logementsproblem ze léisen. Déi aktuell mat CSV-DP probéiert mat steierleche Mesuren an administrativer Vereinfachung "méi a méi séier ze bauen". Mam Kaf vu Bauprojete fiert se awer och deelweis mat Methode vun der DP-LSAP-Grénger Regierung virun.
Am Background dëse Samschdeg maache mer en Etat des lieux, zéien e Bilan a kucken no vir. Dat mam Logementsminister Claude Meisch a mat senger fréierer Regierungskolleegin a fréierer Logementsministesch Sam Tanson, déi elo an der Oppositioun ass. Well béid och Erfarung op kommunalem Niveau hunn, schwätze mer och iwwert d’Rolle vun de Gemengen, ouni awer d’national Landesplanung aus dem Bléck ze verléieren.
