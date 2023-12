"Lëtzebuerg huet e Problem mat de Retoure vun Asyldemandeuren, deenen hir Demande refuséiert gouf", dat sot den neien Inneminister Léon Gloden.

Dëst am Kader vu sengem éischten JAI-Conseil zu Bréissel.

Den CSV-Politiker huet dann och fir eng harmoniséiert, europäesch Léisung plädéiert, sou datt d'Retouren an d'Heemechtslänner vun den deboutéierten Asyldemandeuren méi séier kéinten organiséiert ginn.

De Léon Gloden

Vun enger Journalistin drop ugeschwat, firwat de Léon Gloden fir méi eng haart EU-Asylpolitik ass, sot den Inneminister, datt hien éischter fir eng responsabel an méi performant Approche géif plädéieren. Vum Inneminister war et iwwerdeem och d'Zouso am Numm vun der Lëtzebuerger Regierung, datt een derfir ass, datt Bulgarien an Rumänien voll a ganz sollen zum Schengen-Raum gehéieren.

Nieft dem europäeschen Asyl- a Migratiounspak sinn natierlech d'Kricher an d'Krisen an der Ukrain an dem Noen Osten e Sujet um Bréisseler JAI-Conseil.