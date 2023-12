Um Dënschdeg war et déi éischte Ronn vun der Conciliatioun tëscht der Staatsbeamtegewerkschaft CGFP op där enger a Vertrieder vum Staat op där anerer Säit.

D'CGFP hat jo Mëtt des Joers ee Litige géint d'Regierung ausgeruff, well am neien Arméisgesetz ee Bewäertungssystem virgesinn ass. Am leschten Accord salarial vun der Fonction publique war allerdéngs festgehale ginn, datt deen am ëffentlechen Déngscht ouni Ausnamen ofgeschaaft gëtt. D'Gewerkschaft schwätzt vu Vertragsbroch, well d'Arméi een Deel vun der Fonction publique wier.

Déi éischt Entrevue elo war zimmlech séier eriwwer. D'CGFP huet de Fall dobäi nach eng Kéier am Detail presentéiert an hir Argumentatioun duergeluecht. Si huet zudeem ee Litige généralisé deklaréiert. Vum Ministère heescht et, et wier een net an de Fong gaangen, mee et hätt een d'Fro vun der Recevabilitéit opgeworf. Sou wier een der Meenung, datt ee Litige sectoriel a kee Litige général hätt missen deklaréiert ginn, well mat der Arméi just eng spezifesch Verwaltung vun der Fonction publique betraff wier. Zudeem géing sech de Litige géint d'Regierung riichten, wärend d'Gesetz awer vun der Chamber ugeholl gouf. Deen nächste Rendez-vous vun der Conciliatioun gouf op den 12. Januar d'nächst Joer fixéiert. Béid Delegatiounen hu jee aus fënnef Membere bestanen, de Minister vun der Fonction publique, Serge Wilmes, war net present.