D'Ëmsetze vun der EU-BEPS-Direktiv an nationaalt Recht war en Dënschdeg de Sujet an der fënnefter Chamberfinanzkommissioun.

Et geet bei dësen technesch-komplexen Texter ëm eng Minimal-Besteierung vun 15 % vu grousse Firmen, déi e Chiffre d'affaire vun iwwer 750 Milliounen € d'Joer maachen. Hei am Land wiere Ferrero, Amazon, ArcelorMittal oder och Goodyear dovu betraff. Dës Firme ginn an engem Avis vun der Chambre des Salariés zitéiert.

U sech sollt d'Direktiv bis Enn vun dësem Mount ëmgesat ginn, mä deen Agenda ass net ze halen, ënner anerem well nach keen Avis vum Staatsrot virläit.

De Finanzminister Roth wëll dru festhalen, datt d'Direktiv am Laf vum nächste Steierjoer soll ëmgesat ginn. Ob d'Lëtzebuerger Staatskeesen doduerch vun engem Plus kënne profitéieren a wéi héich dëse kéint ausfalen, wollt den CSV-Minister net preziséieren.

Wéi et op Nofro vun den Deputéierte geheescht huet, wieren aner Finanzplazen wéi Irland, Däitschland, d'Belsch oder och Frankräich drop an drun, fir de Besteierungsmodus fir Multinationalen an nationaalt Recht ëmzesetzen.