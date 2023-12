En Dënschdegmëtteg gouf um Stater Geriicht an 2. Instanz e Fall verhandelt, bei deem eng Fra hire 44 Joer ale Brudder 2021 zu Schëffleng ëmbruecht hat.

D'Faite ginn zréck op den 3. Mee virun zwee Joer. E Sträit am Haus vun der Mamm, wou déi 2 Geschwëster deen Ament gelieft hunn, war eskaléiert. Den Owend vun der Dot wier d'Affer an der Kiche gewiescht. Hätt Wodka gedronk a Cannabis gefëmmt. No verbalen Attacke géint seng Schwëster hätt hien och wëllen no hier gräifen.

Doropshin hätt d'Fra hire Brudder gestouss. Kuerz drop ass dëse getrollt an op de Buedem gefall. Déi 36 Joer al Fra huet sech op hie gestierzt. Mat engem Kichemesser, wat si vun der Aarbechtsplack gräife konnt, huet si dem Affer fënnefmol an de Réck gestach. Wou d'Police op d'Plaz koum, war de Mann dout.

D'Affer war virun 2 Joer nees bei seng Mamm gezunn, wéinst enger Longekrankheet. 6 Woche virun der Dot war dann och déi Ugekloten nees zréck an d'Elterenhaus gezunn, well si sech zäitweis vun hirem Partner getrennt hat. D'Verhältnis tëscht den 2 Fraen an dem Affer wier awer alles anescht wéi gutt gewiescht. Am Prozess an éischter Instanz huet et geheescht, et hätt e Klima vum Terror am Haus geherrscht. Nieft verbalen Attacken hätten et och physescher ginn.

Strofmooss aus éischter Instanz

D'Riichter haten an éischter Instanz 18 Joer Prisong, dovunner 13 op Sursis festgehalen. Domat ware si hannert der Fuerderung vum Parquet vu 25 Joer Prisong zréckbliwwen. Eng Roll huet d'Fro gespillt, ob déi Ugeklote geplangt virgaangen ass oder am Affekt.

An éischter Instanz war vu Circonstances atténuantes riets gaangen. D'Verhale vum Affer vis-à-vis vu senger Mamm a senger Schwëster huet dobäi eng Roll gespillt. D'Affer soll d'Famill terroriséiert hunn. De Mann soll si, nieft permanente verbalen Attacken, och physesch ugegraff hunn. Déi deemools 72 Joer al Mamm hat um Prozess am Mee ausgesot "Doudangscht virun deem Typ" gehat ze hunn.

Wat an 2. Instanz festgehale gouf

En Dënschdeg ass eng opgeléiste jonk Fra virun d'Riichter getrueden, déi hir Wierder bal net eraus krut. "Ech weess firwat ech hei sinn a wat passéiert ass", sot si. Et wier eppes, wat si hiert Liewe laang net géing vergiessen. Mee si wéilt net zréck an de Prisong. Si hätt eng Famill, e Kand, e Mann an eng Aarbecht.

Si huet nach eng Kéier d'Faite Revue passéiere gelooss. Wéi si vun hirem Brudder vernannt gi wier an dëse sech op si zoubeweegt hätt. Wéi si sech mat iergendeppes, wat hir an d'Hand komm ass, hätt wéilte verdeedegen.

Hiren Affekot huet d'Riichter am Appell gefrot, "Excuse de Provocatioun" zréckzehalen. "Wa meng Cliente op déi Manéier reagéiert huet, ass dat, well si fir d'éischt agresséiert ginn ass", huet de Maître Philippe Schloesser betount. Jo, si hätt ze staark reagéiert, mee et wier net vun näischt komm. Si wier a Panik gewiescht. Och Enquêtë vun der Police bei Famill a Frënn iwwert seng Cliente hätten erginn, dass déi jonk Fra ni aggressiv gewiescht wier an ëmmer versicht hätt, Konflikter aus dem Wee ze goen. Den Affekot freet e Sursis fir seng Mandantin.

Anescht huet d'Vertriederin vum Parquet awer den Oflaf vun der Dot gesinn. Si huet der Ugekloten e gewësse sang froid ënnerstallt, sou wéi och en iwwerluecht Virgoen. "Et gëtt keng Trace, dass si hier Akten net maîtriséiere konnt", sou d'Vertriederin vum Parquet. Si huet och nach eng Kéier rappelléiert, dass déi Ugeklote Sätz gesot hätt wéi: "Mir kënnen net méi esou weider fueren". Fir de Parquet général gëtt et keen neien Indice am Dossier. Dofir huet d'Vertriederin d'Confirmatioun vum Urteel aus éischter Instanz gefrot. 18 Joer Prisong. 13 dovunner op Sursis.

D'Urteel am Appell gëtt de 16. Januar gesprach.