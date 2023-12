No der Annulatioun vun der Decisioun vun der EU-Kommissioun, wat de Steier-Ruling vun Engie ugeet, steet d'nächst Woch en Urteel a Saachen Amazon-Ruling un

Den europäesche Geriichtshaff huet en Dënschdeg de Moien d’Decisioun vun der EU-Kommissioun annuléiert, wat de Steier-Ruling vum franséischen Energiegrupp Engie hei zu Lëtzebuerg ugeet. Si hätt net gewisen, datt Engie duerch d’Rulingen en Avantage an domat eng illegal Staatsbäihëllef kritt hätt.

D’nächst Woch en Donneschden steet d’Urteel vum europäesche Geriichtshaff a Saachen Amazon-Ruling un. Dëst ass den eenzegen Ruling aus de Luxleaks, deen d'EU-Kommissioun ugefecht hat. Och hir Decisioun ëm de Ruling vu Fiat gouf gekippt.

Trotzdeem gesäit een den Effet vun der Publikatioun vun de Luxleaks 2014 an der Kommissioun hiren Efforten, fir Lëtzebuerger Rulingen unzefechten. D’Zuel vun de Rulingen ass zanter 2015 staark gefall. Dat Joer goufe bei der Steierverwaltung alles an allem 726 Demandë fir Rulingen a sougenannten "Advanced Pricing agreements" gemaach an dovu goufen der 599 ugeholl. D’lescht Joer goufen der just nach 67 ugefrot a 46 approuvéiert.