Nodeems e Sonndeg eng Rei Autoen um Glacis gebrannt haten, ware Rumeure ronderëm gaangen, datt d'Feier duerch en Elektro- oder Hybridauto ausgeléist gouf.

E Sonndeg war et jo um Glacis zu engem Brand komm, bei deem véier Gefierer zerstéiert goufen. Anescht wéi deels an de soziale Medie spekuléiert, gouf d'Feier awer net duerch een Elektro- oder Hybridauto, mee duerch ee Gefier mat engem Verbrennungsmotor ausgeléist. Déi Tageblatt-Informatioun krut RTL op Nofro hi vum CGDIS confirméiert.

Dono hunn d'Flamen op dräi weider Gefierer iwwergegraff, dorënner och een Elektroauto. De CGDIS ënnersträicht dann nach, datt et bei Elektroautoe méi seelen zu Bränn kënnt wéi bei Gefierer mat Verbrennungsmoteuren. Dat well d'Elektroautoen am Schnëtt méi nei sinn.

D'lescht Joer ass et zu Lëtzebuerg zu 122 Autosbränn komm. De CGDIS schwätzt allerdéngs och scho bei enger liichter Dampentwécklung vun engem Brand. Wann een Auto an enger Garagenafaart Feier fänkt, geet iwwerdeems vun engem Hausbrand rieds, well d'Gefor besteet, datt d'Flamen op d'Gebai iwwergräifen.