Déi Lëtzebuerger Baubranche ass an enger Kris, do si sech all d'Acteuren aus dem Secteur eens.

E Freideg treffe sech fir d'éischt moies d'Gewerkschaften an d'Patronat a mëttes dann d'Gewerkschafte mat den zoustännege Ministeren Delles a Mischo. Am Virfeld vun deene Reuniounen hunn OGBL an LCGB en Donneschdeg den Owend hir Membere mobiliséiert.

Eng 200 Leit haten de Wee op d'Manifestatioun vum OGBL am Casino zu Bouneweg fonnt. Déi dräi Haaptsujete waren déi generell Aarbechtskonditiounen um Bau, de Kollektivvertrag an deem Secteur an d'Flexibiliséierung vun den Aarbechtszäiten. Mat Bléck op d'Verhandlungen iwwert een neie Kollektivvertrag, déi schonn zanter méi wéi engem Joer net viru ginn, akzeptéiert d'OGBL-Presidentin Nora Back net, datt mat Verweis op d'Kris all Verbesserungen ausgeschloss ginn.

"Mir hunn ëmmer rëm drop opmierksam gemaach, datt déi Kris hei net all d'Betriber am Konstruktiounssecteur d'selwecht trëfft. Et sinn natierlech grouss Entreprisen, wou et weiderhi richteg gutt leeft an natierlech verschidde kleng Entreprisen, wou méi getraff sinn. Mä mir sinn eis dees bewosst a mir sinn och bereet, eise Fuerderungskatalog un déi Konditiounen ze adaptéieren. Mä et kann awer lo net sinn, datt mer iwwer 18 Méint gesot kréien, et leeft näischt an de Kollektivvertrag geet net weider a lo ass Kris a lo soll et eng Nullronn ginn."

D'Fuerderunge vun de Gewerkschaften an der Baukris / Marc Hoscheid

Op der Maniff vum LCGB an engem bekannten Hotel zu Dummeldeng hate sech iwwerdeems ronn 150 Persounen zesummefonnt. Dem President Patrick Dury no wier d'Situatioun um Bau wierklech net gutt. Pro Mount kéimen 12 bis 15 Betriber bei der Gewerkschaft laanscht, well se d'Paie vun de Salariéen net méi bezuele kënnen a virun der Faillite stinn. Fir d'Aarbechtsplazen ze erhalen, setzt ee beim LCGB virun allem op eng Piste.

"Dat Instrument ass an den Ae vum LCGB de Plan de maintien dans l'emploi sectoriel. Dat wier u sech dat, wat mir hei brauchen, fir kënnen iwwert de Chômage partiel an aner Instrumenter u sech lo déi Durststrecke, wann ech dat sou duerf soen, ze iwwerbrécken, bis d'Regierung et fäerdeg bréngt, eng Relance an deem Secteur hinzekréien."

Et misst een alles dofir maachen, datt méi gebaut gëtt. Ob déi Mesuren, déi d'Regierung bis elo presentéiert huet, duerginn, kéint hien net soen. Mä et géing sou oder sou eng Zäit daueren, bis se gräifen, dowéinst wier de Plan de maintien dans l'emploi ëmsou méi wichteg.