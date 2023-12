An der leschter Nuecht haten d'Polizisten et mat direkt e puer alkoholiséierte Chaufferen ze dinn an d'Spueresécherung koum bei e puer Abréch an den Asaz.

Abréch uechtert d'Land

An der leschter Nuecht wéi och um Samschdeg de Moie gouf der Police direkt e puer Abréch uechtert d'Land gemellt. Dat ënner anerem zu Maarnech, wou méi Täter eng Dier aus Glas vun engem Geschäft zerstéiert a Sue geklaut hunn. Oder an der Rue du Village zu Brouch, wéi déi Onéierlech iwwert eng Fënster um éischte Stack an en Haus geklomme sinn. Si hunn d'Raim duerchwullt a sinn dono fortgelaf. Eng änlech Situatioun gouf et e puer Stroosse weider an der Rue du Moulin. An den dräi Fäll war d'Spueresécherung vun der Police op der Plaz an Ermëttlunge goufen ageleet.

Alkoholiséiert Automobilisten

Zu Altwis war um Freideg den Owend géint 18.30 Auer e Chauffer mat sengem Won géint e Luuchtepotto bei engem Zebrasträife gerannt a koum net méi fort. D'Police huet hie kontrolléiert, den Alkohol gemooss an him de Permis ofgeholl.

Géint Mëtternuecht ass de Beamten zu Esch e Chauffer opgefall, dee sech net vun enger Rouder Luucht stoppe gelooss huet. Dofir hunn d'Beamten dëst misste maachen. Bei der Kontroll koum dunn eraus, datt hien däitlech ze vill gedronk hat, säi Permis war fort.

De falsche Wee duerch ee Rond-point war kuerz Zäit dono en aneren Automobilist zu Dikrech gefuer. Wéi d'Beamten hien ugehalen a kontrolléiert hunn, hate si d'Impressioun, datt de Mann gedronk hat. Well hien awer keen Alkoholtest maache wollt, krut hien e provisorescht Fuerverbuet.

An der selwechter Nuecht krut den 113 gemellt, datt an der Rue Goethe an der Stad e Won mat beschiedegte Pneuen matten op der Fuerbunn géif stoen. Villes huet drop higedeit, datt den Automobilist mat engem Gefier den Trottoire ze pake krut an dowéinst säi Auto net méi fuere konnt. Och hei gouf en Alkoholtest gemaach, dee positiv ausgefall ass an de Permis gouf agezunn. Dat huet dem Mann awer net gutt gefall an deen ass ëmmer méi aggressiv géint d'Poliziste ginn an huet hinnen onschéi Wierder un de Kapp gehäit. Wéinst sengem Zoustand gouf hie vun engem Dokter ënnersicht, éier hie säi Rausch am Arrest ausschlofen dierft.