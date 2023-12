An den nächste Stonne wäert et iwwerall am Land weider zu Reeschauere kommen. De Wand wäert awer nach méi staark blosen.

MeteoLux gëtt wéinst dem staarke Wand, deen hinnen no bis zu 70 Kilometer an der Stonn séier ka ginn, eng Alerte Jaune eraus. Kachelmann Wetter geet do nach e bësse méi wäit. Hinnen no kann de Wand eng Spëtzevitess vum 80 km/h dropkréien, dat op deene Plazen, wou et och reent. D'Temperature leien tëscht 7 a 4 Grad.

E Sonndeg ass dann nach ëmmer nees mat vereenzelte Schaueren ze rechnen, och wann et manner naass wäert ginn, wéi nach e Samschdeg. Géint der Owend wäert de Risiko vum Reen awer nees klammen. De Wand bléist dann nach mat bis zu 40 Kilometer an der Stonn, dat bei 6 bis 9 Grad, an der Géigend vun der Musel och mol gären 10.

Ugangs der Woch ass ëmmer nees mat Wolleken a Schaueren ze rechnen, dat bei deelweis iwwer 10 Grad. En Donneschdeg da soll et aus der Siicht vun haut méi dréche bleiwen, awer och méi kal mat maximal 5 Grad.