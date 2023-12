Betraff ass eng sozial Mesure. Well d'Demande no Iess-Jetonen a Schlofsäck iwwerraschend staark geklommen ass, wier d'Situatioun reevaluéiert ginn.

Vun elo u géinge gewëss Krittäre spillen, fir eng gerecht Distributioun ze assuréieren.

D'Hëllef soll bei deene Leit ukommen, déi se am meeschte brauchen an déi net scho vun aneren Assistenz-Strukturen Aiden an Usproch huelen.