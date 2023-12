Wien d'Fra soll gesinn hunn oder weider Informatiounen huet, soll sech bei der Stater Police mellen.

D'Police mécht eng Vermësstemeldung. Déi 64-Joer-al Valentyna Bokhan gëtt zanter en Dënschdeg vermësst. Éischten Informatiounen no, kéint si an der Stad sinn. D'Fra ass schlank a ronn 1,60m grouss. Si schwätzt Ukrainesch a Russesch an hat als lescht e wäisse Kaputzepullover a wäiss Turnschlappen un.

Wien d'Fra gesinn huet oder soss Informatiounen huet, soll sech bei der Police an der Stad mellen, dat um (+352) 244 40 1000.