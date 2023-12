Tëschent Proz a Groussbus sinn an der Nuecht op e Sonndeg géint 2.15 Auer zwou Persoune blesséiert ginn, wéi en Auto an e Bam gerannt ass.

2 Ambulanzen an de Samusdokter vun Ettelbréck waren op der Plaz. Bei 3 weideren Accidenter ass allkéiers eng Persoun verwonnt ginn - op der Tréierer Autobunn op der Héicht vum Iergäertchen ass e Motocyclist gefall, tëschent Kéideng an Iernzen war och en Auto an e Bam gerannt an zu Knapphouschent ass en Auto an eng Mauer gerannt.