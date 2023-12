Zesumme mat der Lëtzebuerger Veterinär- a Liewensmëttelagence Alva huet ee bei Delhaize decidéiert, eng Zort Kéis aus de Rayonen ze huelen.

Et ass och den Appell un d'Clienten, de Produit net ze konsuméieren an de Kéis nees an de jeeweilege Buttek zeréckzebréngen. Et goufen "eng exzessiv Presenz Staphylocoquen" festgestallt. Betraff ass de Reblochon de Savoie vun der eegener Mark Delhaize, respektiv d'Päck mat de Lot-Nummeren: 307475 / 307482 / 307485 / 314492 - Detailer am Schreiwes.

D'Kontrolle beim Fournisseur goufen iwwerdeems verstäerkt.

Schreiwes



Delhaize demande à ses clients de ne pas consommer et de ramener au magasin le produit ci-dessous.

En collaboration avec ALVA, Delhaize a décidé de retirer ces produits du marché et de les rappeler auprès des consommateurs en raison de la présence excessive de staphylocoques.

Info produits :

Nom : DLH FE REBLOCHON

Marque : DELHAIZE

Code EAN : 2218190000000

Numéro de lot : 307475 / 307482 / 307485 / 314492

Date de péremption : 19-12-2023 / 21-12-2023 / 26-12-2023 / 28-12-2023

Période de commercialisation : 29/11/2023 tem 16/12/2023

Chaque jour, Delhaize effectue des centaines de contrôles de qualité en interne afin de garantir à tout moment la qualité et la sécurité alimentaire de ses produits.

Entre-temps, Delhaize a déjà retiré des rayons tous les produits concernés et renforcé les contrôles vis-à-vis du produit et du fournisseur. Il est demandé aux clients qui ont acheté ce produit de ne pas le consommer. Les clients ont la possibilité de rapporter le produit en question au point de vente où ils l’ont acheté. Le remboursement de chaque article concerné est garanti.

Les autres produits du même assortiment ne sont pas concernés et peuvent donc être consommés en toute sécurité. Delhaize tient à s’excuser pour les désagréments occasionnés.

Conseils et informations destinés aux consommateurs :

Que faire si vous avez déjà acheté le produit ?

Ne consommez pas le produit et ramenez-le à votre magasin Delhaize. Les produits vous seront remboursés.

Pour de plus amples informations, les clients peuvent s'adresser à notre service Clients au numéro gratuit 0800/95 713.