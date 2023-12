An der Stad sinn d'Manifestante mat Käerzen a Fakele vun der Gare op den Hamilius gaangen.

E Méindeg am fréien Owend hu Memberen a Sympathisanten vun Amnesty International zesumme mat anere Partnerorganisatiounen wéi Save the Children, Oxfam an Avaaz fir eng definitiv Wafferou tëschent Israel an der radikalislamescher Hamas demonstréiert. Zu Lëtzebuerg, mä och a villen anere Länner op der Welt.

D'Organisatiounen ënnersträichen, datt mat all weiderem Dag, deen dëse Krich dauert, nach méi onschëlleg Ziviliste stierwen an déi humanitär Katastroph ëmmer méi grouss gëtt.

Et misst weider international Hëllef an d'Gazasträif gelooss ginn an d'Geiselen, déi nach an den Hänn vun der Hamas sinn, misste fräigelooss ginn. Amnesty fuerdert weider Ënnerstëtzung vun der internationaler Communautéit, esou d'Directrice vun Amnesty Lëtzebuerg, d'Fernanda Pérez.