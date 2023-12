De CGDIS mellt eng ganz Partie Blesséierter bei 5 Accidenter uechter d'Land. D'Streck tëscht Amber an Allënster ass iwwerdeem bis op Weideres gespaart.

Kuerz viru 17 Auer e Mëttwoch huet et um CR103A tëscht Ollem an Nouspelt tëscht zwee Autoe geknuppt. Eng Persoun gouf dobäi blesséiert a vun de Rettungsdéngschter vu Mamer a Kielen versuergt.

Eng Stonn méi spéit sinn um CR306 tëscht Biissen a Pëtten e Bus an en Auto aneneegerannt. Och hei gouf et ee Blesséierten. D'Rettungsekippen Nordstad an déi vu Biissen waren op der Plaz.

An der Rue du Commerce zu Diddeleng gouf iwwerdeem géint 19.51 Auer ee Foussgänger ugestouss a blesséiert. Am Asaz waren de Samu aus der Stad, grad ewéi d'Ambulancieren a Pompjeeë vun Esch an Diddeleng.

Fir d'Rettungsdéngschter vun Ëlwen a Wëntger gouf et géint 23 Auer en Asaz, nodeems op der RN12 tëscht dem Antoniushaff an Éimeschbaach en Auto an e Bam gerannt ass.

Kuerz viru 4 Auer en Donneschdeg de Moie fréi waren de Samu aus der Stad an d'Rettungsekippe vu Lëntgen op e méi schroen Accident um CR119 tëscht Amber an Allënster geruff ginn. Wéi de CGDIS schreift, gouf eng Persoun beim Accident schwéier blesséiert. Och géint 6.30 Auer ass den CR119 weiderhi gespaart.