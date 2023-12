An der Santé goufen et och dëst Joer vill grouss Dossieren.

Déi laang Waardezäite fir an den IRM an d’Mammographie, de Sträit ëm d’Digitalisatioun an der Santé, den Ëmgang mat Mënschen, déi no der Covid-Impfung krank gi sinn, onbezuelte Garden...

An der Santé goufen et och am Joer 2023 vill grouss Dossieren an eng nei Ministesch, mat där kee gerechent hat.