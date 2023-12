Wéi de CGDIS mellt goufen e Samschden den Owend direkt op zou Plaze Foussgänger ugestouss a blesséiert.

Den éischten Accident gouf et ëm kuerz viru 17 Auer zu Péiteng. Ee Passant gouf hei un engem Won erfaasst a gouf blesséiert. Eng Ambulanz vu Käerjeng a Péiteng war op der Plaz. Géint 17.50 Auer huet et dunn nach emol zu Déifferdeng geknuppt. Och hei gouf eng Persoun vun engem Auto erfaasst a blesséiert. Eng Ambulanz vu Suessem an Déifferdeng war am Asaz.