Zanter 1968 ginn an der Méchelskierch d'Chrëschtmette mat Orchester, Chouer a Solisten organiséiert.

Op Hellegowend ass d'Gotteshaus ëmmer struppevoll. Bei flottem Gesang gëtt eng feierlech Mass fir d'Gebuert Christi gefeiert. An deene verschiddenste Sprooche ginn d'Chrëschtmetten ofgehalen. Et ass eng ganz besonnesch Stëmmung an der Méchelskierch.