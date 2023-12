2023 ass global gesinn offiziell dat wäermste Joer, wat jee opgezeechent ginn ass. D’Enregistrementer ginn zwar just 170 Joer zréck.

Mat Simulatioune kann een awer rekonstruéieren, dass et an de leschten 125.000 Joer kee méi waarmt Joer ginn ass.

Zu Lëtzebuerg steet och scho fest, dass d’Joer ënnert den Top 3 vun de wäermste jeemools gemoosste Joer wäert falen. Wou genee hänkt elo nach vun de leschten Deeg vum Joer of, erkläert de Klimatolog a Chef vum ASTA-Meteoservice Andrew Ferrone.

Déi wäermste Joer bis elo waren 2022 an 2020. A mir wäerten an deene Beräicher och hei zu Lëtzebuerg sinn. Mer haten iwwert d’Joer vill Ree kritt. 25 Prozent méi, wéi dat normalerweis de Fall ass. Mer haten awer och Méint wéi zum Beispill de Mee an de Juni déi effektiv zimmlech dréche waren. Also de Summer huet relativ dréchen ugefaangen an dono ass awer vill Reen nokomm.

Waarm a Reen, ass e Phänomeen, op dat ee sech an Zukunft hei am Land wuel muss méi dacks astellen.

D’Atmosphären déi méi waarm ass, ka méi Fiichtegkeet ophuelen, an doduercher kënnt et och potentiell zu méi Reen. Dat dréckt sech virun allem nidder a staarken an extremen Nidderschléi. Dat gesi mer och hei zu Lëtzebuerg a weltwäit, dass déi an d’Luucht ginn. Wat elo déi laangfristeg Tendenze vum Reen uginn, gesi mer hei zu Lëtzebuerg, dass sech iwwert d’Joren, statistesch gesinn net esouvill ännert.

Generell géing ee scho gesinn, dass d’Wanter méi naass ginn an d’Fréijoer méi dréchen. De Moment wier et esou, dass mer an engem sougenannten El Nino-Joer wieren, seet den Andrew Ferrone.

Et gëtt och erwaart, dass 2024 och nees e ganz waarmt Joer gëtt. Hei zu Lëtzebuerg kann een dat net sou kloer viraussoen. Do si laangfristeg Previsioune méi schwiereg. Och wat de Reen ugeet, kann een net viraussoen. Et muss ee sech awer allgemeng drop astellen, dass d’Tendenz esou weidergeet, wéi bis elo. Zumindest iwwer déi nächst 30 Joer.

A fir d’Weltklima géing dat am Resumé heeschen, dass d’Temperaturen an d’Luucht ginn. Et géing also méi dréche ginn a d’Wiederextremer, wéi extrem Nidderschléi géinge méi heefeg ginn.