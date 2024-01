"Mir kënnen e Planéit, dee brennt, net mat engem Feierläscher gefëllt mat fossille Brennstoffer retten," sou den UN-Generalsekretär op der Cop28.

2023 geet als dat bis elo wäermste Joer iwwerhaapt an d'Geschichtsbicher an. Mat 1,46 Grad, iwwert dem vir-industriellen Niveau. Also der Referenzperiod tëscht 1850 an 1900. ''Et ass absolut exzeptionell, wat mer dëst Joer gesinn hunn. De Weltklimarot ass och formell: D'Temperature wäerte weider an d'Luucht goen. An dat mindestens bis 2050," sou de Lëtzebuerger Andrew Ferrone, Klimatolog a Chef vum ASTA-Meteoservice

De Bléck an de Réckspigel gëtt ze denken.