Viru bal 40 Joer gouf d'Läich vun enger Fra net wäit vun der A6 an Däitschland fonnt. Wien déi Fra war, ass bis haut net gewosst.

Et war de 16. Mäerz 1986 net wäit vun engem Parking bei der Autobunn A6 a Richtung Heilbronn, wéi Spadséiergänger de Kierper vun enger jonker Fra fannen. Ma d'Fra soll scho méi laang dout gewiescht sinn, de Kierper war nämlech scho staark verweest. D'Enquêteure ginn dovun aus, dass si am Fréijoer oder Hierscht 1985 gestuerwen ass. De Parquet ass iwwerzeegt, dass d'Fra Affer vun engem Gewaltverbrieche gouf.

Wochelaang huet eng Spezialkommissioun un den Ermëttlunge geschafft, eng Identifizéierung vun der Fra war awer net méiglech, obwuel een ëffentlech d'Kleedung a perséinlech Bijoue vun hir gewisen huet. Gewosst war just, d'Fra war tëscht 27 an 33 Joer al, tëscht 155 an 165 Zentimeter grouss an hat d'Bluttgrupp A.

Réischt am Joer 2009 konnt mat Hëllef vun neier Technologie eng Rekonstruktioun vum Kapp vun der Läich gemaach ginn. Ma och d'Foto, wéi d'Affer kéint ausgesinn, huet d'Ermëttlungen net virubruecht. Zwee Joer méi spéit dunn huet de Parquet vun Heidelberg d'Universitéit München ëm Hëllef gefrot. Hei gouf eng Isotopenanalys duerchgefouert. Heibäi kënnen d'Originne vun enger Persoun festgestallt ginn a wou se sech wärend hirem Liewen opgehalen huet. Analyséiert goufen hei d'Schanken, d'Zänn an d'Hoer vun der Doudeger.

Mat Hëllef vun dëser Analys konnt ee feststellen, dass déi deemools jonk Fra eng Zäitchen an de Benelux Länner gelieft huet. Et ass also méiglech, dass si och zu Lëtzebuerg ënnerwee war. Dës Weidere soll si relativ heefeg hiert Doheem gewiesselt hunn a kann och a Süd-Däitschland ënnerwee gewiescht sinn. Virun hirem Dout soll si e puer Méint a Groussbritannien gelieft hunn. D'Fra kéint awer Ost-Europäesch respektiv russesch Originnen hunn.

Mee och dës Informatiounen haten d'Enquête deemools net wierklech weiderbruecht.

Enquête ofschléissen oder weider sichen?

Och no bal 40 Joer ass de Fall vun der onbekannter Fra, déi nieft der A6 fonnt gouf, net ofgeschloss. Am Kader vun der Campagne "Identify me" vum däitsche Bundeskriminalitätsamt gouf dëse Fall am Juni 2023 an der Sendung Aktenzeichen XY dem grousse Public virgestallt. An obwuel de Mord schonn esou laang hier ass, hu sech no der Sendung eng ganz Partie Leit bei der däitscher Police gemellt an hu méi wéi 100 Indicë weiderginn.

Déi meescht Indicë krut d'Police a Bezuch op d'Kleedung an d'Bijoue vum Affer. E puer Hiweiser goufen et zu der Dot u sech an zum Täter. Eng ganz Partie Indicë sinn am Sand verlaf, mee dräi vermësste Persoune goufe genannt, bei deenen et sech ëm d'Doudesaffer handele kéint. Hei goufen elo DNA-Prouwe vu Familljemembere geholl. Resultater ginn et nach keng. Dat krut RTL op Nofro vun der Police vun Heidelberg matgedeelt.

Déi däitsch Police ass weider frou fir all Aart un Indicen. D'Prioritéit wier et, d'Identitéit vun der Fra ze klären.

"Wer kennt diese Tote?"

Reegelméisseg mécht d'Police dësen Opruff an hofft op weider Indicen. Hei all d'Informatiounen, déi vum Affer bekannt sinn op ee Bléck.

D'Affer ass tëscht Fréijoer an Hierscht 1985 gestuerwen, hat en hell rouden T-Shirt, eng donkel rout Box a wäiss Sneaker un. D'Fra war den Ament 155 bis 165 Zentimeter grouss, hat d'Bluttgrupp A, eng Zänn-Prothees a gesäit europäesch aus. D'Fra soll an de Benelux-Länner a fir d'lescht a Groussbritannien gelieft hunn.

Bei nëtzlechen Indicë bitt den däitsche Parquet souguer eng Belounung. All d'Informatiounen an d'Fotoe vum Affer fannt Dir och nach eng Kéier hei.

An dëst ass net den eenzege Fall, an deem d'Affer net konnt identifizéiert ginn. Hei fannt Dir déi ganz Campagne "Identify me".