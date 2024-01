D’Meedche vun 13 Joer gouf fir d’lescht den 3. Januar 2024 géint 15.45 Auer zu Ettelbréck gesinn.

D'Meedchen ass tëscht 1m60 an 1m70 grouss, ass schlaank, huet kuerz schwaarz Hoer a brong Aen. Et hat fir d'lescht e Pullover vum FC Arsenal un, eng rout/schwaarz Joggingsbox a wäiss Schong vun der Mark Nike.

All d'Informatioune si fir d'Police vun Ettelbréck, via Telefon um (+352) 244 84 1000 oder via E-Mail op Police.ETTELBRUCK@police.etat.lu.