Déi Gréng hu bei de leschte Walen zolidd verluer, souguer de Fraktiounsstatus an der Chamber. Mat neiem Elan wéilt een an d’Joer 2024.

"Op 2023 wäert ech, mengen ech, mäi Liewe laang mat gemëschte Gefiller zréckkucken", esou d’Co-Parteipresidentin Djuna Bernard am RTL-Interview. Et hätt een an de leschte Woche versicht ze verstoen, wéi et zu dësem Walresultat konnt kommen. Déi Gréng hu fënnef vun hiren néng Chambermandater verluer. Et huet ee Parteimemberen, awer och Leit vu bausse gefrot, fir eng breet Analys ze maachen, esou d’Djuna Bernard. De Profil vun der Partei, d’Kommunikatioun oder och perséinlech Schicksaler hätten eng Roll gespillt.

"Et spillt awer och dran eran, einfach en allgemenge Setting, deen deene grénge Parteien, queesch duerch Europa am Moment, net favorabel gesënnt ass. An dat mécht enger grénger Partei wéi eiser et natierlech ëmsou méi schwéier an do geet et natierlech elo drëms, deen Trend an d'allgemeng Gefill vun de Leit ze erkennen a kënnen drop anzegoen, och am Virfeld vun den Europawalen."

Neit Joer, neien Elan?

Dat op d’mannst d’Zil vun der Partei. Am Tramsschapp an der Stad huet ee beim Neijoerschpatt och no vir gekuckt. Et géif grad elo drëms goen, dass d’Leit gesinn, dass eng gréng Politik an hirem Alldag wichteg wier an eng Roll spillt, esou d’Co-Parteipresidentin. Fir d’Klimapolitik unzegoen, bräicht et den europäesche Kontext, eng staark gréng europäesch Partei géif gebraucht ginn: "An dat geet natierlech elo iwwert d'Europawalen, wou d'Leit dobausse kënnen eis Gréng stäerken, well ech menge mir ginn immens vill gebraucht."