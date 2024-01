Den 9. Mee falen zwee Feierdeeg openeen: den Europadag a Christi Himmelfaart.

Salariéen an Employéë sollen en Ersatz-Congésdag ze gutt hunn. An der Aarbechtskommissioun goufen d'Aarbechten um entspriechende Gesetzprojet sou wäit ofgeschloss an de Vott an der Plenière soll d'nächst Woch sinn. Dat gouf een e Mëttwoch um Chambersite gewuer.

Den Ersatz-Congésdag muss bannent 3 Méint erageholl ginn.

Zu Lëtzebuerg mussen och Feierdeeg, déi op sonndes falen, duerch e Congésdag kompenséiert ginn.