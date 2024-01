Wann 2020 eng 30 Affäre gezielt goufen, waren et der zejoert iwwer 1.300, wat nëmmen déi offiziell gewosste Fäll duerstellt.

Et ass dann och dermat ze rechnen, datt dës Zort vun Cyber-Attacken an Online-Kriminalitéit wäerten zou huelen - där Meenung sinn d'Ministeren Margue, Gloden an Delles an hirer Äntwert op eng parlamentaresch Fro vum LSAP-Deputéierten Yves Cruchten.

D'Police huet aktuell awer keng Statistiken wéi vill Schued dës Attacken ugeriicht hunn - eng Condamnatioun gouf bis ewell dann och nach net wéinst esou enger Affär geschwat.

Um Niveau vum Stater an Dikrecher Parquet si 5 Leit eleng mat Phishing-Affären befaasst.

Neierdéngs kënnen d'Operateuren via en neien ILR-Reglement dann och auslännesch Telefonsnummere blockéieren, wann dës e gewollten Bedruchsversuch oder eng Arnaque duerstellen.