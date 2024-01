Ass d'Heescheverbuet an der Stad Lëtzebuerg juristesch fondéiert, oder net? Méi genee: Gëtt et eng legal Basis am Code pénale fir déi Mesure?

Déi Fro huet d'LSAP-Deputéiert Paulette Lenert en Dënschdeg wärend enger Froestonn un d'Regierung der CSV-Justizministesch Elisabeth Margue gestallt. Wärend den Inneminister Léon Gloden sech drop behaapte géif, datt deem esou wier, géinge Geriichtsurteeler aus der Vergaangenheet beleeën, datt dee Punkt 2008 aus dem Code pénale gestrach gouf.

D'Elisabeth Margue huet an hirer Äntwert d'Fro opgeworf, ob eng Mesure am Code pénal stoe muss, äert se de Wee an ee Gemengereglement fanne kann. Si huet awer och zouginn, datt d'Heescheverbuet effektiv am Joer 2008 duerch d'Immigratiounsgesetz aus dem Code pénale gestrach gouf. Dobäi wier et awer am Fong guer net ëm d'Heeschen u sech, mee ëm d'Libre circulation vu Persounen, déi am Ausland liewen an zu Lëtzebuerg heeschen, gaangen. Eng Extra-Reegelung fir déi Leit wier nämlech net mat de Prinzippie vum Schengen-Raum kompatibel. Et hätt sech also ëm ee Mëssel gehandelt.

Elisabeth Margue äntwert

"Do war kloer am Commentaire des articles virgesinn, datt et guer net drëm geet, de Punkt 6 en tant que tel ofzeschafen. Dunn ass natierlech dee Mëssel komm, datt riets war vum Alinéa 2 vum Punkt 6. Et gëtt awer keen Alinéa 2 an deem Artikel 563. Fir mech ass kloer, datt eppes wat et net gëtt, kann een net ofschafen. Reng legistesch gesinn, ass en an deem Sënn net ofgeschaaft. Et ass awer wéi Der richteg sot, datt d'Justizautoritéiten en net applizéieren."

Si géing awer, genee wéi hir Virgängerin als Justizministesch, d'Sam Tanson, kee Besoin gesinn, fir op deem Punkt ze legiferéieren. Dat wollt déi Gréng Deputéiert net esou stoe loossen, ma de Chamberpresident Claude Wiseler huet si awer net reagéiere gelooss.

Echange Wiseler an Tanson

Sam Tanson: "Mäin Numm ass gefall an ech géif gären eppes rektifizéieren, wat gesot ginn ass."Claude Wiseler: "Nee, et huet och näischt mat Ärem ... an et ass och net, et deet mer leed Madamm Lenert. Et ass net virgesinn ..."Sam Tanson: "Dat doten ass awer net an der Rei, et ass net dat, wat am Reglement steet."Claude Wiseler: "Et ass net virgesinn, fir an enger Question time, fir Zousazfroen ze stellen."Sam Tanson: "Et ass keng Fro."Claude Wiseler: "Dat kënnt Der bei der Question élargie maachen, dat kënnt Der net bei der Question time maachen."

Wéi de Piraten-Deputéierte Sven Clement méi spéit op eng Äntwert vum Léon Gloden reagéieren duerft, huet d'Sam Tanson dem Claude Wiseler reprochéiert, mat zweeërlee Mooss ze moossen.