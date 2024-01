Dem Gary Diederich no fäert ee bei déi Lénk, dass 2024 e Joer vun der sozialer Keelt gëtt.

Wat een an den éischte Wochen a Méint gesinn hätt vun der neier Regierung, wier, dass ee keen Häerz hätt fir déi vulnerabelst Leit. Dat wäert sech och an deene grousse Schantercher weisen. Am Logement wäerte Steierkaddoen un Investisseure verdeelt ginn, ma bei de Leit wäert näischt ukommen, esou de Parteispriecher vun déi Lénk op hirem Neijoerschpatt um Donneschdeg den Owend.

De Klimasujet géif no hanne geréckelt ginn an am soziale Beräich géif méi no de Betriber gekuckt ginn, wéi no de Leit, déi ënnert dem Kafkraaftverloscht, den Energie- an de Logementspräisser leiden. Do misst eng aner Politik kommen, esou d'Fuerderung vun déi Lénk.

Jonk Lénk staark relancéiert

Frou ass de Gary Diederich iwwert den Interessi an den Engagement, deen och d'Jugend nees bei senger Partei weist. Do géif et engem "waarm ëm d'Häerz ginn". Net just beim Heescheverbuet, ma och bei de Streiken d'lescht Joer wieren déi Jonk Lénk ganz aktiv mat um Terrain ënnerwee gewiescht, wat engem Hoffnung géif maachen.

En Vue vun den Europawalen

"Et däerf een d'Leit net eleng an der Keelt vun der liberaler Politik stoe loossen, well dann drifte se of no riets. Déi lénk Politik muss weisen, dass een zesumme kann halen, an d'Leit dobäi eppes ze gewannen hunn, fir zesummen ze stoen", esou de Gary Diederich am RTL-Interview.