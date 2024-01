D'Regierung huet d'Kris am Bausecteur e Mëttwoch de Moien offiziell aktéiert.

Nom Regierungsrot hunn den Aarbechtsminister Georges Mischo an de Wirtschaftsminister Lex Delles dat um RTL-Mikro confirméiert. Den LCGB-President Patrick Dury hat et um Radio 100,7 e Mëttwochmoie schonn duerchklénge gelooss. De Bausecteur ass elo vum 1. Februar un a fir 6 Méint, also bis de Kollektivcongé, offiziell an der Kris. Dat erméiglecht de Betriber am Secteur eng méi einfach Prozedur fir d'Kuerzaarbecht, also de Chômage partiel, ze kréien.

D'Ministeren hunn erkläert, datt d'Kuerzaarbecht just fir d'Aarbechter um Chantier geduecht ass. Esou ass d'Mesure op 20 Prozent vum Personal vu Betriber limitéiert an dat och just an de Beräicher vum Terrassement, der Demolitioun an dem Héichbau fir de Residentiell an Non-Residentiell. De Génie civil gouf net zeréckbehalen, mä dat wier nach ëmmer eng Méiglechkeet, sou de Georges Mischo. Et wier elo drëm gaangen, de Bausecteur ze berouegen.

Datt d'Demande vun de Patronen fir e plan de maintien dans l'emploi fir de ganze Secteur net zeréckbehale gouf, dat wier dem Aarbechtsminister no dorobber zeréckzeféieren, datt d'Sozialpartner sech op deem Punkt net Eens wieren. De Chômage partiel gëtt finanziell vum Staat iwwerholl, mä de Georges Mischo huet scho Kontrolle vun der Gewerbeinspektioun a vun der Adem ugekënnegt.

Nieft der Mesure, déi elo scho presentéiert gouf, wëll d'Regierung iwweregens weider Mesurë bis d'Fuesvakanz aktivéieren, dorënner ënnert anerem steierlech Virdeeler fir den Investissement ewéi den Amortissement accéléré. Dat hat de Premier Luc Frieden en Dënschdeg op der Neijoerschreceptioun vun der Fedil annoncéiert. Déi Mesurë gi vum Logements- a vum Finanzministère ausgeschafft.

Op all déi Mesuren de Marché net verzerren oder verhënneren, datt d'Präisser esou erofginn, ewéi se eigentlech missten, dorobber huet de Georges Mischo geäntwert: Et misst ee Mol kucken, wat bei de Mesuren erauskënnt. Ënnert dem Stréch geet et der Regierung haaptsächlech drëm, datt d'Aarbechter net am Chômage landen an datt nees méi gebaut gëtt.