D'lescht Woch goufe 700 Fäll registréiert. Dat ass eng Hausse vu ronn 60%.

Dat deelt d'Santé mat. An déi aner Richtung geet et beim Covid. An der genannter Woch goufen offiziell nach 150 Fäll notéiert. Och an de Kläranlage goung d'Presenz vum Virus zeréck.

Den RS-Virus zirkuléiert den Ament bal guer net.