Konkret solle méi gemëschte Patrullen am Grenzgebitt an den Asaz kommen, notamment op den Haaptachsen am Stroosseverkéier, awer och an Zich.

Den Inneminister Léon Gloden a säi franséischen Homolog Gérald Darmanin hunn entspriechend administrativ Accorden ënnerschriwwen, mat deenen d'Modalitéite präziséiert ginn.

D'Basis sinn e bilateralen Accord vun 2001 an d'europäesch Gesetzgebung.

Virun annerhallwem Joer war d'Limitt vun 10km ewech gefall am Fall vun enger Poursuite.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer de la République française, Gérald Darmanin, et le ministre des Affaires intérieures du Grand-Duché de Luxembourg, Léon Gloden, ont signé ce jeudi 25 janvier 2024 deux arrangements administratifs portant sur le renforcement des patrouilles mixtes entre les deux pays, sur les axes routiers et autoroutiers comme à bord des trains transfrontaliers.

Ces deux arrangements précisent les modalités de mise en œuvre des opérations communes, autorisées par l'accord bilatéral de coopération transfrontalière en matière policière et douanière de 2001 et du droit de l'Union européenne.

En particulier, ces textes définissent le régime applicable en matière de relations entre les agents, posent les principes concernant l'uniforme et l'armement, et établissent des points de contact pour la réalisation des patrouilles, le suivi de la coopération et les modalités d'accompagnement des services locaux.

Un an et demi après l'accord intervenu le 11 juillet 2022 pour lever la limite de dix kilomètres dans les poursuites transfrontalières, cette signature atteste de l'engagement de la France et du Luxembourg dans la prévention et la répression de la délinquance transfrontalière.

Cette nouvelle étape dans la coopération entre nos deux pays est utilement franchie en amont des Jeux olympiques et paralympiques. Elle témoigne de notre volonté partagée de renforcer la sécurité intérieure de l'espace Schengen.