An engem Communiqué reagéiert de Lëtzebuerger Ausseminister op d'Decisioun, déi den IGH am Gaza-Krich geholl huet.

De Lëtzebuerger Ausseminister Xavier Bettel huet e Samschdeg de Moien iwwerdeems matgedeelt, hie géing déi Decisioun zur Kenntnis huelen. Hie géing d’Fuerderung, zivil Affer ze vermeiden, op alle Fall ënnerstëtzen. De Xavier Bettel schwätzt sech dowéinst fir een direkte Waffestëllstand aus. Zudeem misst d’Hamas och all d’Geisele fräiloossen

Déi komplett Ausso vum Ausseminister Xavier Bettel

Déclaration de Xavier Bettel suite aux mesures conservatoires ordonnées par la Cour internationale de Justice

« Je prends note des mesures conservatoires ordonnées par la Cour internationale de Justice ce 26 janvier.

En particulier il y a lieu de relever les mesures conservatoires ordonnées par la Cour sur la nécessité d'éviter toute victime civile, sur la nécessité d'améliorer substantiellement et de manière urgente l'accès de la population civile de Gaza aux services de base et à l'aide humanitaire, et enfin sur la condamnation des auteurs de propos considérés comme incitant au génocide.

J'appelle à la mise en oeuvre complète des mesures conservatoires prononcées par la Cour. Leur mise en oeuvre est obligatoire d'un point de vue du droit international.

La façon la plus efficace et rapide de mettre en œuvre ces mesures conservatoires serait la mise en place d'un cessez-le-feu immédiat. Ma position sur la nécessité d'un cessez-le-feu reste donc inchangée et se trouve confortée par l'ordonnance de la Cour.

Il est important de rappeller aussi que le Hamas n a toujours pas liberé les otages détenus, et je réitère mon appel à la libération immédiate et sans conditions de tous les otages de la même manière que la Cour le souligne dans sa décision. »