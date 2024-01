Um Neijoerschpatt vun der KPL e Samschdeg den Owend an engem Café zu Nidderkuer gouf net mat Kritik un der Regierung gespuert.

Et gouf och nach emol betount, datt eng Manipulatioun vum Index fir d'Kommunisten net a Fro kënnt an datt ee sech géint weider flexibiliséiert Aarbechtszäiten, déi just de Patrone géifen entgéintkommen, géif wieren. Weider kritiséiert d'KPL d'Oprüstungspolitik vun der schwaarz bloer Regierung.