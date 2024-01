An der Affär Superdreckskëscht huet den Ëmweltministère decidéiert, de Kontrakt mat der Firma OSL bis zu där geplangter Echeance weiderlafen ze loossen.

Dat äntwert den zoustännege Minister Serge Wilmes op eng parlamentaresch Fro vun de Piraten. Dës Decisioun wier geholl ginn, well op juristeschem Plang en non-lieu festgehale gouf.

An der sougenannter Affär Superdreckskëscht stounge wéinst der perséinlecher Relatioun tëscht dem fréieren Direkter vun der Ëmweltverwaltung an dem Direkter vum Bedreiwer vun der Superdreckskëscht, dem Oeko-Service Luxembourg S.A, Reprochë vun Interessekonflikter am Raum.