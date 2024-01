Fir méi Uebst a Geméis hei am Land kënnen unzebauen, muss den Accès fir d'Bewässerung verbessert ginn an d'Méiglechkeet bestoen, Zären ze bauen.

Dat ass eng vun de Conclusiounen, nodeems d'Landwirtschaftsministesch Martine Hansen eng Reunioun mam Lëtzebuerger Landesuebstbauveräin an der Gäertnerfederatioun hat. D'Ministesch wier bereet, fir eng zweet Editioun vum "Waasserdësch" zesumme mat der Ëmweltminister an den Acteuren aus dem Secteur ze organiséieren.

Der Martine Hansen no misst een innovativ Bewässerungstechnike benotzen an d'Reewaasser opfänken. Si wéilt donieft och wärend dem Landwirtschaftsdësch de 4. Mäerz op d'Fro agoen, ob Baueren a Gäertner a Gréngzone baue kënnen.

Aner Sujete ware méi flexibel Prozeduren, fir Saisonsaarbechter ze rekrutéieren an d'Promotioun vu lokalem Uebst a Geméis an de Kantinnen.

© MA

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Martine Hansen, ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture, s’est réunie hier avec les représentants du Lëtzebuerger Landesuebstbauveraïn et de la Fédération horticole luxembourgeoise.

L’échange a permis de faire le tour des sujets d’actualité importants qui conditionnent le développement de la fruiticulture, du maraîchage et de l’horticulture.

Parmi les défis majeurs au décollage de la production de fruits et légumes locaux figurent un meilleur accès à l’eau d’irrigation et la possibilité de construire des serres agricoles. Martine Hansen souhaite «avancer dans ces thématiques, la diversification de l’agriculture étant une priorité de la politique agricole nationale». La ministre est ouverte à l’organisation d’une 2e édition de la réunion «Waasserdësch» avec le ministère de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité et le secteur. Selon Martine Hansen, il faut créer des conditions-cadre qui permettent aux exploitants d’utiliser des techniques d’irrigation horticole innovantes et de récupérer l’eau de pluie, en se basant sur les résultats des projets pilotes récents et le retour des expériences. Martine Hansen entend aussi aborder la question des autorisations de bâtir dans les zones vertes pour les exploitants agricoles et horticoles lors de la réunion du «Landwirtschaftsdësch» du 4 mars.

La fruiticulture et l’horticulture ont besoin d’être à la pointe des techniques culturales innovantes. Le Lëtzebuerger Landesuebstbauveraïn et la Fédération horticole luxembourgeoise ont réitéré leurs besoins en conseil et en formation continue spécialisée. Martine Hansen a confirmé que des analyses étaient en cours afin d’élargir les compétences de l’Institut viti-vinicole aux secteurs fruitier et horticole pour en faire le point de contact central pour accompagner ces secteurs.

Enfin, des procédures administratives plus flexibles pour le recrutement de main-d’œuvre saisonnière et la promotion des fruits et légumes locaux dans la restauration collective étaient les autres sujets évoqués.